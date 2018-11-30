İki çocuğunun babası İbrahim Kutluay'ın kendisini Edwina Sponza'yla aldattığını öne süren Demet Şener, şok üstüne şok yaşıyor. İhanete uğradığı gerekçesiyle Kutluay'la 11 yıllık evliliğini bitiren Şener, sosyetik yogacıya da 500 bin liralık ikinci kadın davası açmıştı. Aylardır süren davanın dünkü duruşmasında ise Şener, büyük bir hüsrana uğradı. Eski manken ve Sponza'yı duruşmada avukatları temsil etti. Şener'in avukatı, Yargıtay'ın "Sevgiliden (üçüncü kişi) manevi tazminat istenemez" kararı üzerine ikinci kadın davasının duruşmasında şu sözlerle savunma yaptı:
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