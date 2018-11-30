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  • 30.11.2018
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'e şok! Yargıtay 'ya açılan tazminat talebini reddetti

‘İkinci kadın’ ilan ettiği ’ya 500 bin liralık tazminat davası açan ’e şok! Dünkü duruşmada Yargıtay’ın ‘Sevgiliden manevi tazminat istenemez’ kararının uygulanmasıyla Şener’in tazminat talebi reddedildi. Eski manken duruşmadan eli boş döndü.



İki çocuğunun babası İbrahim Kutluay'ın kendisini Edwina Sponza'yla aldattığını öne süren Demet Şener, şok üstüne şok yaşıyor. İhanete uğradığı gerekçesiyle Kutluay'la 11 yıllık evliliğini bitiren Şener, sosyetik yogacıya da 500 bin liralık ikinci kadın davası açmıştı. Aylardır süren davanın dünkü duruşmasında ise Şener, büyük bir hüsrana uğradı. Eski manken ve Sponza'yı duruşmada avukatları temsil etti. Şener'in avukatı, Yargıtay'ın "Sevgiliden (üçüncü kişi) manevi tazminat istenemez" kararı üzerine ikinci kadın davasının duruşmasında şu sözlerle savunma yaptı:
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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