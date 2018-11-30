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  • 30.11.2018
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Annesinin yolunda

Annesinin yolunda
Ülkemizi 17 Aralık'taki Kainat Güzellik Yarışması'nda temsil edecek olan Miss Turkey 2. Güzeli, Tara de Vries, dün Tayland'a gitti. Havalimanında Türk bayrağıyla poz veren Tara, 1992 Türkiye eski güzeli olan annesi Özlem Kaymaz'a da sosyal medyada "Yolunda yürümek bir onurdur" diye seslendi.



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