Başarılı modacı Zeynep Kartal, yeni koleksiyonunu önceki akşam İngiltere Konsolosluğu'nda görücüye çıkardı. Kartal'ın tasarımlarını sanat ve cemiyet hayatının ünlü hanımları tanıttı. Ajda Pekkan da defilede görev aldı.
Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz da podyuma çıktı. Ilıcalı'nın boşanmasıyla gözlerin çevrildiği Zeynep Hanım, "O konuları konuşmam" diyerek sessizliğini korudu.
AİLESİ YALNIZ BIRAKMADI
Zeynep Hanım'ı kızları Yasemin ile Leyla, annesi Sumru ve babası Can Yılmaz en önden izledi.
Doğan SAVAŞ
Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz da podyuma çıktı. Ilıcalı'nın boşanmasıyla gözlerin çevrildiği Zeynep Hanım, "O konuları konuşmam" diyerek sessizliğini korudu.
AİLESİ YALNIZ BIRAKMADI
Zeynep Hanım'ı kızları Yasemin ile Leyla, annesi Sumru ve babası Can Yılmaz en önden izledi.
Doğan SAVAŞ
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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