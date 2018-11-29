Pana'mantı' ziyafeti

TülinŞahin'in Portekizli aşkı Pedro de Noronha, Türk mutfağına iyice alıştı. Geçtiğimiz günlerde Noronha'ya İstanbul'da künefe yediren Şahin, önceki gün Panama'da mantı ziyafeti çekti.
Şahin, Panama'daki bir marketten satın aldığı Kayseri mantısını 4 aylık sevgilisi için pişirdi. Aşkıyla Türkiye'den 10 bin 864 kilometre uzaklıkta mantı partisi yapan Şahin, bu anları da Instagram'da paylaştı.
Şahin, Panama'daki bir marketten satın aldığı Kayseri mantısını 4 aylık sevgilisi için pişirdi. Aşkıyla Türkiye'den 10 bin 864 kilometre uzaklıkta mantı partisi yapan Şahin, bu anları da Instagram'da paylaştı.
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