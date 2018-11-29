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  • 29.11.2018
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Mustafa Sandal'dan aşk bilmecesi! Akılları karıştırdı

Mustafa Sandal, geçtiğimiz ay yüzünü gizlediği bir güzelle fotoğrafını paylaştı; ortalık karıştı. Fotoğraftaki güzelin sırasıyla Ceren Hindistan, Ayşegül Işık ve Irmak Ünal olduğu öne sürüldü. Dün de bu kişinin avukat Gülnur Tutumoğlu olduğu iddia edilince akıllar karıştı!



Emina Jahovic'le 10 yıllık evliliğini Haziran'da bitiren Mustafa Sandal'ın aşk hayatı iyice bulmacaya döndü. 48 yaşındaki popçunun geçtiğimiz ay gizemli bir güzelle fotoğrafını paylaşması üzerine dedikodu kazanı kaynadı. Yeni ilişkisi hakkında sır vermeyen şarkıcının yanındaki güzelin kim olduğu hakkında çeşitli iddialar ortaya atıldı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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