Mustafa Sandal'dan aşk bilmecesi! Akılları karıştırdı

Emina Jahovic'le 10 yıllık evliliğini Haziran'da bitiren Mustafa Sandal'ın aşk hayatı iyice bulmacaya döndü. 48 yaşındaki popçunun geçtiğimiz ay gizemli bir güzelle fotoğrafını paylaşması üzerine dedikodu kazanı kaynadı. Yeni ilişkisi hakkında sır vermeyen şarkıcının yanındaki güzelin kim olduğu hakkında çeşitli iddialar ortaya atıldı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.