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  • 29.11.2018
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Güle güle 20'lik diş

Güle güle 20lik diş
Uzun süredir 20'lik dişleriyle başı dertte olan Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, dün dişçinin yolunu tuttu. 42 yaşındaki sanatçı, dört dişini birden çektirdi. Ünlü şarkıcı, diş çekimi sonrası hayli keyifliydi.

Dişçisiyle zafer pozu veren Özoğuz, bu kareye "Çok sevgili dişim elveda. Yarım asırlık maceran sona erdi. Seni çok sevdim; ama tekrar görüşmeyelim" notu düştü. Rockçıya "Geçmiş olsun" mesajları yağdı.
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