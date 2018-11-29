Şeyma Subaşı, önceki gün kızı Melisa ile Miami'ye giderken Acun Ilıcalı ise akşam saatlerinde ailesiyle bir araya geldi. Boşanma sonrası "Tabii ki üzgünüz" diyen Ilıcalı, önceki evliliklerinden olan kızları Banu, Leyla ve Yasemin ile birlikte yemeğe çıktı. Ünlü televizyoncu, çıkışta ailesiyle poz verirken de keyifliydi. Akatlar'daki bir restoranda kızlarıyla bir araya gelip moral depolayan ünlü televizyoncu, mekan çıkışında sevenlerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı.
Ilıcalı ile fotoğraf çektirmek için sıraya giren kalabalık, ünlü televizyoncuya sevgi gösterisinde bulundu. Acun Ilıcalı ise her zamanki mütevazılığıyla sevenleriyle tek tek fotoğraf çektirdi. Acun Ilıcalı, daha sonra ise sahibi olduğu televizyon kanalında çalışanlarıyla toplantı yapmak için ofisine geri döndü.
ACUN'A SEVGİ SELİ
Ünlü televizyoncu, mekan çıkışında sevenlerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı.
- Saklambaç
- 29.11.2018
- Gazete
Ailesiyle teselli buldu
Şeyma Subaşı’nın önceki akşam kızı Melisa ile Miami’ye uçtuğu saatlerde Acun Ilıcalı da ailesiyle yemekteydi. Ünlü televizyoncu, kızları Banu, Yasemin ve Leyla ile bir araya gelerek moral depoladı
Şeyma Subaşı, önceki gün kızı Melisa ile Miami'ye giderken Acun Ilıcalı ise akşam saatlerinde ailesiyle bir araya geldi. Boşanma sonrası "Tabii ki üzgünüz" diyen Ilıcalı, önceki evliliklerinden olan kızları Banu, Leyla ve Yasemin ile birlikte yemeğe çıktı. Ünlü televizyoncu, çıkışta ailesiyle poz verirken de keyifliydi. Akatlar'daki bir restoranda kızlarıyla bir araya gelip moral depolayan ünlü televizyoncu, mekan çıkışında sevenlerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı.
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