Yak bütün fotoğrafları

İlker Kaleli ile 3 buçuk yıllık aşkını bir ay önce noktalayan Burçin Terzioğlu, geçmişe 'mazi' dedi. Güzel oyuncu, panik atak ile tükenmişlik sendromuna yakalandığı iddia edilen ve şu sıralar Kaş'ta kafa dinleyen eski aşkının fotoğraflarını Instagram'da sildi. 38 yaşındaki oyuncu, Kaleli'yi takip etmeyi ise sürdürdü.
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