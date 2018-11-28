Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 28.11.2018
  • Gazete

Yak bütün fotoğrafları

Yak bütün fotoğrafları
ile 3 buçuk yıllık aşkını bir ay önce noktalayan , geçmişe 'mazi' dedi. Güzel oyuncu, panik atak ile tükenmişlik sendromuna yakalandığı iddia edilen ve şu sıralar Kaş'ta kafa dinleyen eski aşkının fotoğraflarını 'da sildi. 38 yaşındaki oyuncu, Kaleli'yi takip etmeyi ise sürdürdü.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSaklambaç HaberleriYak bütün fotoğrafları
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar