Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 28.11.2018
  • Gazete

Meraktan çatladık!

Meraktan çatladık!
Acun Ilıcalı ile 'nın boşanmasının ardından sosyal medya yıkıldı. Öyle ki; Subaşı'nın boşanmanın ardından ne yapacağını merak edenler fenomenini de takibe aldı.



Instagram'da 'Ilıcalı' soyadını silen Şeyma Subaşı'nın takipçi sayısı, evliliğin bitmesinin ardından 100 bin arttı. Bu da merakımızı gözler önüne serdi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSaklambaç HaberleriMeraktan çatladık!
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar