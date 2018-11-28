Meraktan çatladık!

Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın boşanmasının ardından sosyal medya yıkıldı. Öyle ki; Subaşı'nın boşanmanın ardından ne yapacağını merak edenler sosyal medya fenomenini de takibe aldı.
Instagram'da 'Ilıcalı' soyadını silen Şeyma Subaşı'nın takipçi sayısı, evliliğin bitmesinin ardından 100 bin arttı. Bu da merakımızı gözler önüne serdi.
Instagram'da 'Ilıcalı' soyadını silen Şeyma Subaşı'nın takipçi sayısı, evliliğin bitmesinin ardından 100 bin arttı. Bu da merakımızı gözler önüne serdi.
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