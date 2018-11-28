Mali’nin ablası isyan etti

Bir aydır yoğun bakımda yatan Mehmet Ali Erbil hakkındaki iddialar artınca ablası Prof. Dr. Yeşim Erbil, isyan etti. Şovmenin evindeki kazada kırılan kaburgası akciğerine batmıştı. Erbil'in 40 kilo verip gırtlağının delindiği iddia edildi.
Bunun üzerine abla Erbil, şunları söyledi: "Yoğun bakımda uzun süre yatan hastalara daha iyi solunum için trakeostemi işlemi yapılabilir. Ağabeyim bir sanatçı ve çok özel bir sesi var. Bu işlem tedavinin bir parçası. Kilo kaybı oldu ama 40 kilo vermedi."
Yeşim Erbil, ağabeyinin durumunu sürekli takip edip gelişmeleri sevenleriyle paylaşıyor.
Bunun üzerine abla Erbil, şunları söyledi: "Yoğun bakımda uzun süre yatan hastalara daha iyi solunum için trakeostemi işlemi yapılabilir. Ağabeyim bir sanatçı ve çok özel bir sesi var. Bu işlem tedavinin bir parçası. Kilo kaybı oldu ama 40 kilo vermedi."
Yeşim Erbil, ağabeyinin durumunu sürekli takip edip gelişmeleri sevenleriyle paylaşıyor.
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