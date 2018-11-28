Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 28.11.2018
  • Gazete

Mali’nin ablası isyan etti

Mali’nin ablası isyan etti
Bir aydır da yatan Mehmet Ali Erbil hakkındaki iddialar artınca ablası Prof. Dr. Yeşim Erbil, isyan etti. Şovmenin evindeki kazada kırılan kaburgası akciğerine batmıştı. Erbil'in 40 kilo verip gırtlağının delindiği iddia edildi.

Bunun üzerine abla , şunları söyledi: "Yoğun bakımda uzun süre yatan hastalara daha iyi solunum için trakeostemi işlemi yapılabilir. Ağabeyim bir sanatçı ve çok özel bir sesi var. Bu işlem tedavinin bir parçası. Kilo kaybı oldu ama 40 kilo vermedi."




Yeşim Erbil, ağabeyinin durumunu sürekli takip edip gelişmeleri sevenleriyle paylaşıyor.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSaklambaç HaberleriMali’nin ablası isyan etti
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar