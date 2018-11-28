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  • 28.11.2018
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ve 'ın tablo rekabeti!

ile ’ın komedideki rekabeti başka bir boyuta taşındı. Gökbakar, projelerinden servet kazanan Yılmaz gibi sanat eserlerine yatırım yapmaya karar verdi. Ünlü komedyen, dün de yeni aldığı imzalı tabloyla sosyal medyada hava attı.

Ünlü komedyenler Cem Yılmaz ile Şahan Gökbakar'ın rekabeti tablolara da sıçradı. Filmleri ve stand-up şovlarının yanı sıra reklamlardan da servet kazanan Yılmaz, evini ve ofisini ünlü sanatçıların tablolarıyla donattı.

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