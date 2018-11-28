Ünlü komedyenler Cem Yılmaz ile Şahan Gökbakar'ın rekabeti tablolara da sıçradı. Filmleri ve stand-up şovlarının yanı sıra reklamlardan da servet kazanan Yılmaz, evini ve ofisini ünlü sanatçıların tablolarıyla donattı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
Ünlü komedyenler Cem Yılmaz ile Şahan Gökbakar'ın rekabeti tablolara da sıçradı. Filmleri ve stand-up şovlarının yanı sıra reklamlardan da servet kazanan Yılmaz, evini ve ofisini ünlü sanatçıların tablolarıyla donattı.
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