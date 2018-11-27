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  • 27.11.2018
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ve 'den barış pozu!

ve ’in aşkı yeniden alevlendi. Ünlü çiftten ilk fotoğraf geldi...

Fotobarış!
Türk pop müziginin önde gelen isimlerinden Murat Boz ile güzel oyuncu Aslı Enver'in yılan hikayesine dönen aşkında geçtiğimiz günlerde üçüncü perde başlamıştı. Ocak 2016'dan beri birlikte olan ünlü çift, bugüne kadar birçok defa ayrılıp barıştı. Son olarak da sekiz aylık bir ayrılık süreci yaşayan ile , geçtiğimiz günlerde "Aşk yeniden" demişti.



Ayrılıklarını iyi bir reklam malzemesine dönüştüren ünlü çift, gazetecilerden ısrarla kaçarken hayranlarının objektifine takıldı. Önceki gün 'ndaki bir mekana giden ünlü çifin bir hayranlarının bebeğiyle verdiği bu poz, sekiz aylık ayrılığın ardından gelen barışın da ilk karesiydi...
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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