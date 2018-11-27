Ibrahimoviç Finike'ye geldi!

Dünyaca ünlü futbolcu Zlatan Ibrahimovic, Instagram hesabından Türk bayraklı ve Türkçe hikayeler paylaştı. Kısa sürede sosyal medyaya düşen dağ manzaralı bu fotoğraflarda 'Çok teşekkür ederim' ve 'Seni seviyorum' ifadeleri yer aldı. İki paylaşımda da Türk bayrağı bulunması dikkat çekti. Bu paylaşımlar, Ibrahimovic'in hesabının hacklendiği yorumlarını beraberinde getirirken olayın nedeni daha sonra öğrenildi. Ibrahimovic'in ücretli av için Antalya Finike'deki Beydağları'na geldiği iddia edildi.
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