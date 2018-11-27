Her Şey Burcu’yla Güzel

'Her Şey Seninle Güzel' filminin oyuncu kadrosu, Gaziantep'teki Sanko Park AVM'de bulunan Avşar Sinemaları'nda muhteşem seyircili bir gösterime imza attı. Burcu Biricik ve yapımcı Shebnem Askin'in katıldığı gösterimde Biricik, adeta bir sevgi seliyle karşılandı. Biricik, filmden sonra "Hepinize çok teşekkür ederim" diyerek salondan ayrıldı.
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