Eros vurdu

Son şarkısı 'Eros' ile beğeni toplayan Nil Karataş'tan özel hayatına dair ilginç bir itiraf geldi. Hayatını geçen yıl işadamı Alper Kalafatçıoğlu ile birleştiren popçu, şöyle konuştu:
"Bu şarkıyı albüme koyduğumda eşimle sevgili değildik. Eros'un oku ilk bizi vurdu ve evlendik." İkilinin uzun yıllara dayanan arkadaşlıkları Temmuz 2017'de aşka dönüşmüştü.
"Bu şarkıyı albüme koyduğumda eşimle sevgili değildik. Eros'un oku ilk bizi vurdu ve evlendik." İkilinin uzun yıllara dayanan arkadaşlıkları Temmuz 2017'de aşka dönüşmüştü.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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