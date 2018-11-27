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  • 27.11.2018
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Eros vurdu

Eros vurdu
Son şarkısı 'Eros' ile beğeni toplayan Nil Karataş'tan özel hayatına dair ilginç bir itiraf geldi. Hayatını geçen yıl işadamı Alper Kalafatçıoğlu ile birleştiren popçu, şöyle konuştu:

"Bu şarkıyı albüme koyduğumda eşimle sevgili değildik. Eros'un oku ilk bizi vurdu ve evlendik." İkilinin uzun yıllara dayanan arkadaşlıkları Temmuz 2017'de aşka dönüşmüştü.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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