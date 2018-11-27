Eros vurdu

Son şarkısı 'Eros' ile beğeni toplayan Nil Karataş'tan özel hayatına dair ilginç bir itiraf geldi. Hayatını geçen yıl işadamı Alper Kalafatçıoğlu ile birleştiren popçu, şöyle konuştu:



"Bu şarkıyı albüme koyduğumda eşimle sevgili değildik. Eros'un oku ilk bizi vurdu ve evlendik." İkilinin uzun yıllara dayanan arkadaşlıkları Temmuz 2017'de aşka dönüşmüştü.