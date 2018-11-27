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  • 27.11.2018
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Arapların ''si

Arapların Simgesi
Başarılı şarkıcı , merkezli Sayidaty araştırma şirketinin düzenlediği ve 2018 yılının en iyilerinin belirlendiği ankette 'En İyi Şarkıcı' seçildi. Son parçası Öpücem' in klibi de 'En iyi Klip' olarak ödüllendirildi. Arap müziğinin gelmiş geçmiş en iyi yorumcusu olarak anılan Lübnanlı Maya Diab'ın da yakın tarihte güzel şarkıcıyla düet yapmak için stüdyoya gireceği öğrenildi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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