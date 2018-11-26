Sıla 'Ahmet' sözünü 'Rahmet' olarak değiştirdi

Oyuncu aşkı Ahmet Kural'dan şiddet gördüğü iddiasıyla geçtiğimiz günlerde Türkiye gündemine oturan Sıla, olay sonrası ilk kez önceki akşam aile hekimleri için Antalya'da sahne aldı. Ünlü popçunun morali yerindeydi. Sıla, konserine "Bir ay sonra ilk kez sahneye çıkıyorum. Ama neyse ki sizinleyim, doktorlarlayım" diyerek başladı. Gecede Ajda Pekkan'ın 1968 senesinde seslendirdiği 'Boş Vermişim Dünyaya' şarkısını söyleyen popçunun yaptığı değişiklik ise dikkatlerden kaçmadı.
Sıla, şarkıda geçen "Ahmet, Mehmet, Süreyya / Hepsi boş, hepsi rüya" kısmındaki Ahmet'i 'Rahmet' olarak değiştirdi. Popçu, bu hareketiyle darp ve tehdit suçlamasıyla hakkında şikayetçi olduğu eski aşkının adını bile anmak istemediğini gösterdi. Sıla, dün de '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' için 'Susma' diye paylaşım yapıp Kural'ın kulaklarını bir kez daha çınlattı!..
Sıla, şarkıda geçen "Ahmet, Mehmet, Süreyya / Hepsi boş, hepsi rüya" kısmındaki Ahmet'i 'Rahmet' olarak değiştirdi. Popçu, bu hareketiyle darp ve tehdit suçlamasıyla hakkında şikayetçi olduğu eski aşkının adını bile anmak istemediğini gösterdi. Sıla, dün de '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' için 'Susma' diye paylaşım yapıp Kural'ın kulaklarını bir kez daha çınlattı!..
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