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  • 26.11.2018
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Ortam buz kesti!

Ortam buz kesti!
2012'deki evliliklerini Eylül'de Okan Kurt'un borçları yüzünden bitiren Demet Akalın ile işadamı, önceki gün kızları Hira ile Emaar 'deydi.
Kızı için eski eşiyle bir araya gelen ünlü popçu, karşısında gazetecileri görünce tedirgin olup gergin haller sergiledi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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