Ortam buz kesti!

2012'deki evliliklerini Eylül'de Okan Kurt'un borçları yüzünden bitiren Demet Akalın ile işadamı, önceki gün kızları Hira ile Emaar AVM'deydi.
Kızı için eski eşiyle bir araya gelen ünlü popçu, karşısında gazetecileri görünce tedirgin olup gergin haller sergiledi.
Kızı için eski eşiyle bir araya gelen ünlü popçu, karşısında gazetecileri görünce tedirgin olup gergin haller sergiledi.
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