Oğlum büyüdü

Önceki gün yeni filmi 'Beni Hatırla'nın Bursa galasına katılan yönetmen Çağan Irmak, hoş bir sürprizle karşılaştı. Ünlü yönetmen, 2005'te çektiği 'Babam ve Oğlum' filminin minik yıldızı Ege Tanman ile karşılaştı. Irmak, delikanlı olan 20 yaşındaki Tanman'ı tanımakta güçlük çekti.
Irmak ile Tanman, 13 yıl sonra bir arada.
Irmak ile Tanman, 13 yıl sonra bir arada.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.