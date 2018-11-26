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  • 26.11.2018
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Oğlum büyüdü

Oğlum büyüdü
Önceki gün yeni filmi 'Beni Hatırla'nın galasına katılan yönetmen Çağan Irmak, hoş bir sürprizle karşılaştı. Ünlü yönetmen, 2005'te çektiği 'Babam ve Oğlum' filminin minik yıldızı Ege Tanman ile karşılaştı. Irmak, delikanlı olan 20 yaşındaki Tanman'ı tanımakta güçlük çekti.



Irmak ile Tanman, 13 yıl sonra bir arada.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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