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  • 25.11.2018
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Şahan’dan tepki 'VAR'!

Şahan’dan tepki VAR!
Fanatik Galatasaraylı , önceki akşamki Galatasaray-Konyaspor maçını evinde izlerken hop oturup hop kalktı. Ünlü komedyen, Sarı- Kırmızılı takım aleyhine verilen penaltıyla sinirlendi. Gökbakar, penaltının haksız bir karar olduğunu belirtip yeni sezonda hakemlerin kullandığı 'VAR Sistemi'ne de tepki gösterdi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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