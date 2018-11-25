Şahan’dan tepki 'VAR'!

Fanatik Galatasaraylı Şahan Gökbakar, önceki akşamki Galatasaray-Konyaspor maçını evinde izlerken hop oturup hop kalktı. Ünlü komedyen, Sarı- Kırmızılı takım aleyhine verilen penaltıyla sinirlendi. Gökbakar, penaltının haksız bir karar olduğunu belirtip yeni sezonda hakemlerin kullandığı 'VAR Sistemi'ne de tepki gösterdi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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