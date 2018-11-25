Hasret giderdiler

Cemiyet hayatının önemli isimlerinden Bahar Şer, oğlu Ozancan Şer ile birlikte İstinye- Park'ta objektiflere yansıdı. Bahar Hanım, alışveriş sonrası oğlu Ozancan Şer ile birlikte Markalar Sokağı'nda bulunan La Petite Maison Restoran'da yemek yedi. Akşam saatlerine kadar keyifli saatler geçiren anne-oğul daha sonra ayrı ayrı AVM'den ayrıldı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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