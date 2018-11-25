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  • 25.11.2018
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Evlilik kısmet işi

Evlilik kısmet işi
Leyla Lydia Tuğutlu ile kendi gibi oyuncu aşkı Ceyhun Ergin, önceki gün Nişantaşı City's AVM'de objektife yansıdı. Uzun süredir birlikte olan ikili, bir mağazadan mutfak aletleri satın aldı. Çift çıkışta ise "Ufukta evlilik mi var?" sorusuna gülümseyip "Kısmet bu işler" cevabını verdi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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