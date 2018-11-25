Evlilik kısmet işi

Leyla Lydia Tuğutlu ile kendi gibi oyuncu aşkı Ceyhun Ergin, önceki gün Nişantaşı City's AVM'de objektife yansıdı. Uzun süredir birlikte olan ikili, bir mağazadan mutfak aletleri satın aldı. Çift çıkışta ise "Ufukta evlilik mi var?" sorusuna gülümseyip "Kısmet bu işler" cevabını verdi.
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