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El ele alışveriş
Ünlü şarkıcı Altay ve eşi Gülsüm Biberoğlu önceki gün İstinyePark'ta fotoğraflandı. Ailesini ve yaşamını magazinden uzak bir şekilde yaşamaya dikkat eden şarkıcı Altay ve 15 yıllık eşi Gülsüm Hanım uzun süre alışveriş yaptı. Altay, yeni şarkısının 10 Aralık'ta çıkacağını açıkladı...
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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