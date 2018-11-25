Oyunculuğu kadar güzel sesiyle de mest eden Bergüzar Korel'in on parmağında on marifet… Önceki gün Ezgi Mola'nın YouTube'daki programına konuk olan Korel, bilinmeyen bir yeteneğini açıkladı.
Korel, bir süredir darbuka çaldığını söyledi. 36 yaşındaki oyuncu, yeni yaşında da kendisine darbuka hediye edildiğini itiraf etti. Korel'in bu yeteneği ise "Darbukatör Bergüzar" dedirtti.
Korel, bir süredir darbuka çaldığını söyledi. 36 yaşındaki oyuncu, yeni yaşında da kendisine darbuka hediye edildiğini itiraf etti. Korel'in bu yeteneği ise "Darbukatör Bergüzar" dedirtti.
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