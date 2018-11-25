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  • 25.11.2018
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darbukaya merak sardı

, darbuka çalmaya merak sardı. Ünlü oyuncunun yeteneğini gören dostları, Korel’e 36. yaş gününde darbuka hediye etti.

Darbukatör Bergüzar
Oyunculuğu kadar güzel sesiyle de mest eden 'in on parmağında on marifet… Önceki gün 'nın YouTube'daki programına konuk olan Korel, bilinmeyen bir yeteneğini açıkladı.

Korel, bir süredir darbuka çaldığını söyledi. 36 yaşındaki oyuncu, yeni yaşında da kendisine darbuka hediye edildiğini itiraf etti. Korel'in bu yeteneği ise "Darbukatör Bergüzar" dedirtti.
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