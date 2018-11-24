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  • 24.11.2018
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Nusret’e geldi!

Nusret’e zam geldi!
Ünlü işletmeci Nusret Gökçe, ünlü tuzlama hareketiyle sosyal medyayı salladı. Gökçe, son olarak larını esprili bir dille yorumladı. Dubai'de lüks aracını yolda bırakan Gökçe, daha sonra iple aracını çekmeye başladı. Ünlü işletmeci bu anlara ait görüntülerini de "Benzine zam gelince ben" notuyla Instagram'dan paylaştı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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