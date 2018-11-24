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  • 24.11.2018
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Cenazemi yaşadım

Günlerdir da olan , dün basının karşısına çıktı. ‘Ölmeden cenazemi yaşadım’ diyen Özer, ‘Yoğun bakımda her şeyi duydum. Beni en çok sevenlerimin yolladığı hediyeler, yemekler duygulandırdı’ dedi.

Cenazemi yaşadım
Ekim'in 12'sinde Kayseri'deki film setinde kaza geçiren ve günlerdir da olan Cem Özer, dün tedavi gördüğü hastanede basının karşısına çıktı. 59 yaşındaki ünlü oyuncu, sözlerine "Sağlık durumum iyi. Zor günler geçirdik tabii" diyerek başladı. Sevenlerinin kendisine 'nin dört bir yanından hediyeler gönderdiğini söyleyen Özer, ekledi:



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"Afyon'dan kaymak, Kayseri'den pastırma, Trabzon'dan tereyağı, aşçılardan şeflerden çorbalar, reçeller...", "Ben ölmeden cenazemi yaşadım" diyen , artık sevdiklerine daha fazla sahip çıkacağını da sözlerine ekledi.

AYDIN HAMZA
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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