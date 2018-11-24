Ekim'in 12'sinde Kayseri'deki film setinde kaza geçiren ve günlerdir yoğun bakımda olan Cem Özer, dün tedavi gördüğü hastanede basının karşısına çıktı. 59 yaşındaki ünlü oyuncu, sözlerine "Sağlık durumum iyi. Zor günler geçirdik tabii" diyerek başladı. Sevenlerinin kendisine Türkiye'nin dört bir yanından hediyeler gönderdiğini söyleyen Özer, ekledi:
İŞTE TÜRKİYE!
"Afyon'dan kaymak, Kayseri'den pastırma, Trabzon'dan tereyağı, aşçılardan şeflerden çorbalar, reçeller...", "Ben ölmeden cenazemi yaşadım" diyen Cem Özer, artık sevdiklerine daha fazla sahip çıkacağını da sözlerine ekledi.
AYDIN HAMZA
İŞTE TÜRKİYE!
"Afyon'dan kaymak, Kayseri'den pastırma, Trabzon'dan tereyağı, aşçılardan şeflerden çorbalar, reçeller...", "Ben ölmeden cenazemi yaşadım" diyen Cem Özer, artık sevdiklerine daha fazla sahip çıkacağını da sözlerine ekledi.
AYDIN HAMZA
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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