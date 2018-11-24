Kişisel gelişim kitaplarıyla tanınan yazar Metin Hara, Brezilyalı model Adriana Lima ile aşka yelken açtı. ABD ve İstanbul arasında mekik dokuyan Metin Hara'nın ünü sınırları aştı. Lima ile sevgili olduktan sonra dünya basının dikkatini çeken yazar, Vogue dergisinin Amerika edisyonu için bir makale kaleme aldı. Adriana Lima da sevgilisinin yazdığı makaleyi, Instagram hesabından paylaştı.
Sevgilisine de "Seninle gurur duyuyorum aşkım" mesajını yolladı.
Dünyaca ünlü model Adriana Lima, sosyal medya hesabından sevgilisi Metin Hara'ya övgüler yağdırdı.
Sevgilisine de "Seninle gurur duyuyorum aşkım" mesajını yolladı.
Dünyaca ünlü model Adriana Lima, sosyal medya hesabından sevgilisi Metin Hara'ya övgüler yağdırdı.
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