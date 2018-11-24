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  • 24.11.2018
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Adriana Lima'dan 'ya: Seninle gurur duyuyorum aşkım

Adriana Lima ile aşk yaşayan ’nın ünü sınırları aştı. Vogue dergisi için bir makale kaleme aldı. Brezilyalı sevgilisi ise hesabından “Seninle gurur duyuyorum aşkım” diye yazdı

Aşk Haradı!
Kişisel gelişim kitaplarıyla tanınan yazar Metin Hara, Brezilyalı model Adriana Lima ile aşka yelken açtı. ABD ve arasında mekik dokuyan 'nın ünü sınırları aştı. Lima ile sevgili olduktan sonra dünya basının dikkatini çeken yazar, Vogue dergisinin Amerika edisyonu için bir makale kaleme aldı. Adriana Lima da sevgilisinin yazdığı makaleyi, Instagram hesabından paylaştı.




Sevgilisine de "Seninle gurur duyuyorum aşkım" mesajını yolladı.





Dünyaca ünlü model Adriana Lima, hesabından sevgilisi Metin Hara'ya övgüler yağdırdı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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