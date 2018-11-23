Erçel'den tişörtlü mesaj

Kilosu, oyunculuğu ve aşk hayatıyla eleştirilen Hande Erçel'den tişörtlü yanıt! Annesinin hastalığı nedeniyle zor günler geçiren Erçel, önceki akşam Etiler'de moral turundaydı.
Oyuncu, Mor ve Ötesi'nin 'Dünya Yalan Söylüyor' adlı albüm kapağının basılı olduğu tişörtüyle hakkındaki eleştirilere yanıt verir gibiydi.
DOĞAN SAVAŞ
Oyuncu, Mor ve Ötesi'nin 'Dünya Yalan Söylüyor' adlı albüm kapağının basılı olduğu tişörtüyle hakkındaki eleştirilere yanıt verir gibiydi.
DOĞAN SAVAŞ
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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