10 yıllık eşi Mustafa Sandal'la Haziran'da boşandıktan sonra gönlünü işadamı Sadettin Saran'a kaptıran Emina Jahovic'ten itiraf geldi. Jahovic, önceki gün Nişantaşı City's AVM'de objektife yansıdı. Sırp popçu, 54 yaşındaki işadamıyla evlenip evlenmeyeceği sorulunca bombayı patlattı. 36 yaşındaki Jahovic, evlilik sorularını "Abartıyorsunuz" diye yanıtlayıp aracına bindi. Jahovic, bu itirafıyla da bir daha nikah masasına oturmaya niyetinin olmadığını ima etti...
SÜTTEN AĞZI YANDI
Evlilik sorusuna 'Abartıyorsunuz' diye yanıt veren Jahovic, "Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer' misali temkinli davranıyor" dedirtti.
Saran, güzel şarkıcıyı ailesiyle de tanıştırmıştı.
SÜTTEN AĞZI YANDI
Evlilik sorusuna 'Abartıyorsunuz' diye yanıt veren Jahovic, "Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer' misali temkinli davranıyor" dedirtti.
Saran, güzel şarkıcıyı ailesiyle de tanıştırmıştı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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