Bu haber, Demet Şener'in keyfini kaçıracak. Şener, eski basketbolcu İbrahim Kutluay'ın kendisini sosyetik Edwina Sponza ile aldattığı iddiasıyla boşanmak için soluğu iki yıl önce mahkemede almıştı. İki çocuğunun babası Kutluay'la çekişmeli boşanma davası hala süren Şener, yasak aşk iddiasının patladığı günlerde "İbrahim boşanmamak için yalvardı" demişti. Ancak, Kutluay'la ilişkisi doludizgin süren sosyetik yogacının geçtiğimiz günlerde çekilen fotoğraflarındaki bir detay bu aşkın gelip geçici olmadığını gözler önüne serdi. Bir dergi çekimi için objektif karşısına geçen sosyetik güzelin parmağındaki tam tur pırlanta alyans dikkat çekti.
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