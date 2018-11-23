haber,keyfini kaçıracak. Şener,eski basketbolcukendisiniile aldattığı iddiasıyla boşanmakiçin soluğu iki yıl önce mahkemedealmıştı. İki çocuğunun babası Kutluay'laçekişmeli boşanma davası hala sürenŞener, yasak aşk iddiasının patladığıgünlerdedemişti. Ancak, Kutluay'lailişkisi doludizgin süren sosyetikyogacının geçtiğimiz günlerdeçekilen fotoğraflarındakibir detaygözler önüne serdi. Birdergi çekimi için objektif karşısına geçensosyetik güzelindikkat çekti.