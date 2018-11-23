Baba telif!

Müslüm filmi bugüne kadar tam 4.5 milyon kişi tarafından izlendi. Ünlü sanatçının eşi Muhterem Nur, "Filmden bir kuruş almadım" dedi. Ancak kendisine telif bedeli ödendiği öğrenildi. Bu rakamın yaklaşık 950 bin lira olduğu iddia edildi. Filmden elde edilen hasılat ise 60 milyon TL'ye yükseldi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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