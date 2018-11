Harry ile evlendikten sonraolan Meghan Markle , ezber bozan bir isimdi. Rahat tavırları ve giyim tarzıylatarafından eleştirildi. Kraliçe Elizabeth 'in sürekli kıyafetleri konusunda uyardığı Düşes, bunalıma girdi.adındaki asistanı, geçtiğimiz günlerde istifa etti. İngiliz basını, Düşes'e 6 ay dayanabilen asistanın istifasının nedenini irdeledi. Markle'nin Kraliyet Ailesi 'nden gelen baskılar nedeniyle her gün asistanlarını azarladığı, her sabah 05.00'te uyanıp çalışanlarını ayağa diktiği öğrenildi. Asistanlarından Melissa'nın Markle'nin kaprislerine dayanamayıp istifa ettiği iddia edildi. Çalışanların kaprisli Düşes'e "Meghan Kasırgası" demeye başladığı öğrenildi.Düşes Markle, daha önce ziyaret ettiği "Al Manaar Müslüman Kültür Mirası Merkezi" bünyesideki aşevini ziyaret etti. Yardıma muhtaçlar için yemek pişirdi.