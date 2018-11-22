En güzel doçent

yıllarda podyumda fırtınalar estirenmodelliği bırakıp kendiniadadı.yüksek lisans yapaneski manken, önceki gün emeğinin karşılığını aldı.dirsek çürüten Güzel,oldu.manken, soyadı gibi güzel olan bu haberi de sosyal medya hesabında duyurdu. Güzel,de dostlarının düzenlediği partide kutladı. Çiçeği burnundacübbesini giyip poz verdi.