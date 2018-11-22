En güzel doçent

90'lı yıllarda podyumda fırtınalar estiren Ebru Güzel, modelliği bırakıp kendini akademik kariyerine adadı. İletişim ve antropoloji alanında yüksek lisans yapan 43 yaşındaki eski manken, önceki gün emeğinin karşılığını aldı. 14 yıl boyunca dirsek çürüten Güzel, 'Doçent' oldu.
Eski manken, soyadı gibi güzel olan bu haberi de sosyal medya hesabında duyurdu. Güzel, akademik terfisini de dostlarının düzenlediği partide kutladı. Çiçeği burnunda Doçent Dr. Ebru Güzel, cübbesini giyip poz verdi.
Eski manken, soyadı gibi güzel olan bu haberi de sosyal medya hesabında duyurdu. Güzel, akademik terfisini de dostlarının düzenlediği partide kutladı. Çiçeği burnunda Doçent Dr. Ebru Güzel, cübbesini giyip poz verdi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.