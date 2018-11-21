Star havası

Geçtiğimiz gün "Sadece Türkiye'de değil, her gittiğim yerde starım" diyen Aleyna Tilki, önceki gün Bebek'te objektife yansıdı. 18 yaşındaki popçu, bu sözleri hatırlatılınca şöyle dedi:
"Ben 'Star oldum' demedim. Star olunmaz; star doğulur. Bu işler biraz ince işler; anlayan anlar. Daha benim yolum uzun." Popçu, kendine has tarzıyla da yine dikkat çekti.
Aleyna, Şeyma Subaşı'nın Bebek'teki 'Healthyish' adlı kafesini ziyaret etti.
Aydın HAMZA
"Ben 'Star oldum' demedim. Star olunmaz; star doğulur. Bu işler biraz ince işler; anlayan anlar. Daha benim yolum uzun." Popçu, kendine has tarzıyla da yine dikkat çekti.
Aleyna, Şeyma Subaşı'nın Bebek'teki 'Healthyish' adlı kafesini ziyaret etti.
Aydın HAMZA
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