Star havası

gündiyenönceki gün Bebek'te objektife yansıdı.popçu, bu sözleri hatırlatılınca şöyle dedi:'Star oldum' demedim.Popçu, kendine has tarzıyla da yine dikkat çekti.Aleyna, Şeyma Subaşı'nın Bebek'teki 'Healthyish' adlı kafesini ziyaret etti.