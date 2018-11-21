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  • 21.11.2018
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Star havası

Star havası
Geçtiğimiz gün "Sadece Türkiye'de değil, her gittiğim yerde starım" diyen Aleyna Tilki, önceki gün Bebek'te objektife yansıdı. 18 yaşındaki popçu, bu sözleri hatırlatılınca şöyle dedi:

"Ben 'Star oldum' demedim. Star olunmaz; star doğulur. Bu işler biraz ince işler; anlayan anlar. Daha benim yolum uzun." Popçu, kendine has tarzıyla da yine dikkat çekti.




Aleyna, Şeyma Subaşı'nın Bebek'teki 'Healthyish' adlı kafesini ziyaret etti.

Aydın HAMZA
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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