Nefesler tutuldu

Atv'nin reyting rekortmeni dizilerine bir yenisi daha ekleniyor... Ay Yapım imzalı 'Şahin Tepesi' 23 Kasım Cuma saat 20:00'da izleyicilerle buluşacak. Sırlar ve entrikalarla dolu dizinin iki güçlü kadını Zerrin Tekindor ve Ebru Özkan izleyicileri pes etmeyecekleri mücadelelerine ortak edecek. Bir yanda "Bu vahşi dünyada korkaklara yer yok" diyen Tuna (Tekindor), diğer yandaysa "Masumiyet diye bir şey yok. Hayat herkese bir suç yüklüyor" diyen Melek'in (Özkan) hikayeleri seyirciyi ekrana kilitleyecek.
Geçmiş defterlerin açılacağı ve sırların bir bir açığa çıkıp ekran başındakileri dünyasına sürükleyecek entrikaların yaşanacağı 'Şahin Tepesi'nde, Tekindor ile Özkan'ın mücadelelerinin bir nedeni de aşk olacak. Dizinin yönetmen koltuğunda Türkiye'nin Emmy ödüllü dizisi 'Kara Sevda' ve pek çok ölümsüz yapıma imza atan Hilal Saral oturacak...
Geçmiş defterlerin açılacağı ve sırların bir bir açığa çıkıp ekran başındakileri dünyasına sürükleyecek entrikaların yaşanacağı 'Şahin Tepesi'nde, Tekindor ile Özkan'ın mücadelelerinin bir nedeni de aşk olacak. Dizinin yönetmen koltuğunda Türkiye'nin Emmy ödüllü dizisi 'Kara Sevda' ve pek çok ölümsüz yapıma imza atan Hilal Saral oturacak...
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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