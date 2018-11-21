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  • 21.11.2018
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Nefesler tutuldu

Atv’nin merakla beklenen dizisi ‘’ daha başlamadan fırtına gibi esti. dışında Arap ülkelerinde de ses getiren dizi adına fan sayfaları açıldığı gözlendi

Nefesler tutuldu
Atv'nin reyting rekortmeni dizilerine bir yenisi daha ekleniyor... imzalı 'Şahin Tepesi' 23 Kasım Cuma saat 20:00'da izleyicilerle buluşacak. Sırlar ve entrikalarla dolu dizinin iki güçlü kadını Zerrin Tekindor ve Ebru Özkan izleyicileri pes etmeyecekleri mücadelelerine ortak edecek. Bir yanda "Bu vahşi dünyada korkaklara yer yok" diyen Tuna (Tekindor), diğer yandaysa "Masumiyet diye bir şey yok. Hayat herkese bir suç yüklüyor" diyen Melek'in (Özkan) hikayeleri seyirciyi ekrana kilitleyecek.

Geçmiş defterlerin açılacağı ve sırların bir bir açığa çıkıp ekran başındakileri dünyasına sürükleyecek entrikaların yaşanacağı ''nde, Tekindor ile Özkan'ın mücadelelerinin bir nedeni de aşk olacak. Dizinin yönetmen koltuğunda 'nin Emmy ödüllü dizisi 'Kara Sevda' ve pek çok ölümsüz yapıma imza atan Hilal Saral oturacak...

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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