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Mehmet Ali benim kıymetlim

, eski nişanlısı şovmen ’in sağlığına kavuşması için dua etti. Yıldız, ‘Her ne olursa olsun o benim kıymetlim’ diyerek de vefa örneği sergiledi

Mehmet Ali benim kıymetlim
Özlem Yıldız, magazin dünyasına vefa dersi verdi. Yıldız, 1998'de büyük aşk yaşadığı eski nişanlısı Mehmet Ali Erbil'le ayrıldıktan sonra Sinan Serter'le evlenip oğlu Demir'i dünyaya getirmişti. Mali ile dost kalan sunucu, ünlü şovmenin bir ay önce kaburgasını kırmasıyla hastaneye koştu.

Eski aşkının sağlığına kavuşması için dua eden Yıldız, dün de şunları söyledi: "Bana 'Seni çok üzdü, neden gidiyorsun?' diyorlar. Üzerinden 20 yıl geçmiş. Mehmet Ali kıymetlim. Ağlatmış, üzmüş olabilir ama yaşadıklarımız var. İyiliğini sağlığını istemekten başka ne yapabilirim?"

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