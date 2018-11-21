Mehmet Ali benim kıymetlim

Özlem Yıldız, magazin dünyasına vefa dersi verdi. Yıldız, 1998'de büyük aşk yaşadığı eski nişanlısı Mehmet Ali Erbil'le ayrıldıktan sonra Sinan Serter'le evlenip oğlu Demir'i dünyaya getirmişti. Mali ile dost kalan sunucu, ünlü şovmenin bir ay önce kaburgasını kırmasıyla hastaneye koştu.
Eski aşkının sağlığına kavuşması için dua eden Yıldız, dün de şunları söyledi: "Bana 'Seni çok üzdü, neden gidiyorsun?' diyorlar. Üzerinden 20 yıl geçmiş. Mehmet Ali kıymetlim. Ağlatmış, üzmüş olabilir ama yaşadıklarımız var. İyiliğini sağlığını istemekten başka ne yapabilirim?"
Eski aşkının sağlığına kavuşması için dua eden Yıldız, dün de şunları söyledi: "Bana 'Seni çok üzdü, neden gidiyorsun?' diyorlar. Üzerinden 20 yıl geçmiş. Mehmet Ali kıymetlim. Ağlatmış, üzmüş olabilir ama yaşadıklarımız var. İyiliğini sağlığını istemekten başka ne yapabilirim?"
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