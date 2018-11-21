Mehmet Ali benim kıymetlim

magazin dünyasına vefa dersi verdi. Yıldız,büyük aşk yaşadığı eski nişanlısıayrıldıktan sonraoğlu Demir'i dünyaya getirmişti. Mali ile dost kalan sunucu, ünlü şovmenin bir ay önce kaburgasını kırmasıyla hastaneye koştu.aşkının sağlığına kavuşması için dua eden Yıldız, dün de şunları söyledi:Bana 'Seni çok üzdü, neden gidiyorsun?' diyorlar.İyiliğini sağlığını istemekten başka ne yapabilirim?"