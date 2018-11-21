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  • 21.11.2018
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'da çocuklarla buluştu

Tüm dünyada dün ‘Dünya Çocuk Hakları Günü’ kutlandı. Anne olmaya hazırlanan Özçivit de çocuklarla oyun oynadı

Çok Sevcen
Güzel oyuncu Fahriye Evcen Özçivit, bir süre önce Koton ile işbirliğini sonlandırdı. UNICEF ile çalışmaya başladı. Özçivit, dün 'Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Almanya'daydı. Güzel oyuncu, buradaki çocuklarla bir araya gelip, oyunlar oynadı. Her bir çocukla yakından ilgilenen Özçivit, çektirdiği renkli kareleri 'da paylaştı. Fotoğrafların altına şu notu yazdı: Dünyanın dört bir yanındaki her çocuğun kendini güvende hissetmesi ve hayallerine daha yakın olabilmesi için bugün 'in maviye bürünme çağrısına ortak oluyorum...

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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