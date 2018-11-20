Wow canına

Mustafa Sandal'dan ayrıldıktan sonra Sadettin Saran'la olan birlikteliğini artık saklamayan Emina Jahovic önceki gün sosyal medyada yaptığı yorumla şaşırttı. Sportif kimliğiyle bilinen Saran önceki gün 'Siz uyurken. Saat: 7.00 fedakarlık olmadan kazanım olmaz. Na pain no gain' şeklindeki paylaşım yaptı. Jahovic, 'Wow' yorumunda bulunarak şaşkınlığını dile getirdi.
Sırp şarkıcı, Saran'a olan hayranlığını bu kez Instagram'da dile getirdi.
Saran ve Jahovic'in aşkını ilk kez TAKVİM duyurmuştu.
Sırp şarkıcı, Saran'a olan hayranlığını bu kez Instagram'da dile getirdi.
Saran ve Jahovic'in aşkını ilk kez TAKVİM duyurmuştu.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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