Sosyete çamura battı

Sosyetenin ünlü isimleri önceki gün Ayazağa'daki Turkcell Platinum Offroad Challenge etkinliğinde adrenaline doydu. Aralarında Hacı Sabancı ile sevgilisi Nazlı Kayı, Gül Gölge, Sinem Yıldırım, Hakan Sabancı ve Fethi Kamışlı gibi isimlerin olduğu davetliler, off road yarışlarını izledi.
Yarışı Yakup Çavuş ve Orhan Çavuş ikilisi kazanırken; cemiyet hayatının ünlü isimleri hem aksiyon dolu hem de keyifli bir gün geçirdi...
Gölge, yarışları sevimli köpeğiyle izledi.
Yarışı Yakup Çavuş ve Orhan Çavuş ikilisi kazanırken; cemiyet hayatının ünlü isimleri hem aksiyon dolu hem de keyifli bir gün geçirdi...
Gölge, yarışları sevimli köpeğiyle izledi.
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