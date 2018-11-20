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  • 20.11.2018
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çamura battı

Sosyete çamura battı
nin ünlü isimleri önceki gün Ayazağa'daki Turkcell Platinum Offroad Challenge etkinliğinde adrenaline doydu. Aralarında ile sevgilisi Nazlı Kayı, , Sinem Yıldırım, Hakan Sabancı ve Fethi Kamışlı gibi isimlerin olduğu davetliler, off road yarışlarını izledi.



Yarışı Yakup Çavuş ve Orhan Çavuş ikilisi kazanırken; cemiyet hayatının ünlü isimleri hem aksiyon dolu hem de keyifli bir gün geçirdi...



Gölge, yarışları sevimli köpeğiyle izledi.


60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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