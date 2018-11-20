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  • 20.11.2018
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larınız şenlensin

Saçlarınız şenlensin

Cemiyet hayatının güzelliğine düşkün isimlerinden Aslı Şen, önceki gün sosyal medyada sağlıklı ların tarifini verdi. Şen, kaynatılmış sığır iliğinin suyuna, çörek otu yağı, cevizi yağı ve lavanta yağının eklenmesiyle oluşturulan karışımın ıslak saça 20 dakika uygulanmasının saç dökülmesine iyi geldiğini belirtti.



Sığır iliği, içindeki proteinle saç köklerini beslemeye Hindistan cevizi yağı ise saç telini yumuşatmaya yardımcı oluyor.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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