Paramparça!

Cemiyet ve iş dünyasında birkaç ay önce fitili ateşlenen bir dedikodu, son günlerde iyice gündem olmaya başladı. Dedikoduya göre; sosyete ve iş dünyasının en başarılı kadınlarından biri, 23 yıllık eşinden şüphelenmeye başladı. İhanete uğradığını düşünen sosyetik işkadını, eşinin peşine dedektif takınca şoke eden gerçekleri öğrendi. Eşinin önüne ihaneti belgeleriyle koyan ünlü işkadını, boşanma kararını da ailesiyle paylaştı. Ancak aile büyükleri, boşanmanın ertelenmesini istedi.
BÜYÜKLER DEVREDE!
Gerekçe ise aynı aileden bir diğer başarılı işkadınının yine eşi tarafından aldatılması ve boşanma aşamasında olmasıydı. Öyle ki; 20 yıllık eşini bir mafya babasının eşiyle Londra'da aldatan işadamı, dedikoduya göre yasak aşkının eşi tarafından da feci şekilde dövüldü. Bu iki sosyetik güzelin evliliğindeki krizleri ne zamana kadar saklayacağı ise merak konusu...
BÜYÜKLER DEVREDE!
Gerekçe ise aynı aileden bir diğer başarılı işkadınının yine eşi tarafından aldatılması ve boşanma aşamasında olmasıydı. Öyle ki; 20 yıllık eşini bir mafya babasının eşiyle Londra'da aldatan işadamı, dedikoduya göre yasak aşkının eşi tarafından da feci şekilde dövüldü. Bu iki sosyetik güzelin evliliğindeki krizleri ne zamana kadar saklayacağı ise merak konusu...
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