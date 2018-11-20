Paramparça!

ve iş dünyasında birkaç ay önce fitili ateşlenen bir dedikodu, son günlerde iyice gündem olmaya başladı. Dedikoduya göre; sosyete ve iş dünyasının en başarılı kadınlarından biri,başladı. İhanete uğradığını düşünen sosyetik işkadını,şoke eden gerçekleri öğrendi. Eşinin önüne ihaneti belgeleriyle koyan ünlü işkadını, boşanma kararını da ailesiyle paylaştı. Ancak aile büyükleri, boşanmanın ertelenmesini istedi.Gerekçe iseveboşanma aşamasında olmasıydı.Öyle ki; 20 yıllık eşiniişadamı, dedikoduyagöreBu iki sosyetikgüzelin evliliğindekikrizleri nezamana kadarsaklayacağıise merakkonusu...