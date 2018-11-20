Mutluluk denizi

Juventus Başkanı Andrea Agnelli ve Türk eşi Deniz Akalın'ın geçtiğimiz aylarda ikinci çocukları dünyaya geldi. Mutlu çift yeni doğan kızlarına Vera Nil adını verdi. Doğumdan sonra ortalıkta görünmeyen ikili, geçtiğimiz günlerde hastaneye gitti.







Bebekleri Nil'in sağlık durumu hakkında bilgi edindi. Yavrularının sağlıklı olduğunu öğrendi. Öte yandan ikinci çocuklarını kucaklarına alan çiftin, yakın bir tarihte evlenecekleri iddia edildi. İtalyan basını düğün ve nikahın Salina Adası'nda yapılacağını bildirdi. İkilinin sade bir törenle dünyaevine gireceği öğrenildi. Ayrıca nikaha Juventus'ta forma giyen oyuncuların da katılacağı iddia edildi.



