Yaklaşık bir aydır yoğun bakımda olan Mehmet Ali Erbil'le ilgili kardeşi Prof. Dr. Yeşim Erbil, korkutan bir açıklama yaptı. "30 yıllık cerrahi hayatımda rastlamadığım bir yaralanma" diyen Prof. Dr. Erbil, ekledi: "7.5 litre kanama ardından 41 ünite kan ve kan ürünü verdirecek kadar sistemi bozan bir travma".
Erbil'in 17 yıldır mücadele ettiği kaçış sendromu hastalığının da tedaviyi olumsuz etkilediğini söyleyen Yeşim Hanım, sözlerini sürdürdü: "Bu durumda kimse gün veremez çünkü çok komplike bir durum. Henüz sizinle paylaşabileceğimiz olumlu bir gelişme yok. Allah çok büyük, dua ediyoruz."
Erbil'in 17 yıldır mücadele ettiği kaçış sendromu hastalığının da tedaviyi olumsuz etkilediğini söyleyen Yeşim Hanım, sözlerini sürdürdü: "Bu durumda kimse gün veremez çünkü çok komplike bir durum. Henüz sizinle paylaşabileceğimiz olumlu bir gelişme yok. Allah çok büyük, dua ediyoruz."
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