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  • 20.11.2018
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'in kardeşi Prof. Dr. açıkladı: Olumlu gelişme yok

1 ay önce düşme sonucu kaburgaları kırılan ve da olan için kardeşi, ‘Olumlu gelişme yok’ dedi

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Yaklaşık bir aydır da olan Mehmet Ali Erbil'le ilgili kardeşi Prof. Dr. Yeşim Erbil, korkutan bir açıklama yaptı. "30 yıllık cerrahi hayatımda rastlamadığım bir yaralanma" diyen Prof. Dr. Erbil, ekledi: "7.5 litre kanama ardından 41 ünite kan ve kan ürünü verdirecek kadar sistemi bozan bir travma".



Erbil'in 17 yıldır mücadele ettiği kaçış sendromu hastalığının da tedaviyi olumsuz etkilediğini söyleyen Yeşim Hanım, sözlerini sürdürdü: "Bu durumda kimse gün veremez çünkü çok komplike bir durum. Henüz sizinle paylaşabileceğimiz olumlu bir gelişme yok. Allah çok büyük, dua ediyoruz."

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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