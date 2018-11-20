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  • 20.11.2018
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Göze soktu!

Göze soktu!
Lükse düşkünlüğüyle bilinen Demet Akalın, yine yapacağını yaptı. Sık sık tektaş yüzüklerini sosyal medyada gözler önüne seren popçu, önceki gün yaptığı bu paylaşımla da 2 milyon liralık yüzüğünü gözlere soktu.



Akalın'ın bu pozuna, eleştiri yağdı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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