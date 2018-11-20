Göze soktu!

Lükse düşkünlüğüyle bilinen Demet Akalın, yine yapacağını yaptı. Sık sık tektaş yüzüklerini sosyal medyada gözler önüne seren popçu, önceki gün yaptığı bu paylaşımla da 2 milyon liralık yüzüğünü gözlere soktu.
Akalın'ın bu pozuna, eleştiri yağdı.
Akalın'ın bu pozuna, eleştiri yağdı.
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