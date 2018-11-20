Göze soktu!

düşkünlüğüyle bilinenyine yapacağını yaptı. Sık sık tektaş yüzüklerini sosyal medyada gözler önüne seren popçu, önceki gün yaptığı bu paylaşımla da 2 milyon liralık yüzüğünü gözlere soktu.Akalın'ın bu pozuna, eleştiri yağdı.