Geleceğin Şenolsun

Amerikalı ünlü müzisyenler Randall Dunn ve Zola Jesus, Randall Dunn'ın ilk solo albümünün çıkış şarkısı olan "A True Home"un video klibinde, genç yönetmen Mu Tunç ve başarılı oyuncu Melisa Şenolsun ile çalıştı. Oman'da üç günde çekilen ve gerçeküstü performatif bir hikayesi olan video klip, Amerika'nın en prestijli medya kanalı olan NPR'da yayınlandı...
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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