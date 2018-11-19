Hollanda'da sağlık skandalı... Eski Türkiye güzeli Özlem Kaymaz, geçen hafta Nager Sendrom'lu oğlu Daniel'in ameliyatı için ülkeye uçuş yaptı. Ancak beklenen ameliyat yapılamadı. Doktorlar, masaya yatan Daniel'in nefes borusundaki daralmayı son anda fark ettiklerini ve bu yüzden operasyonun yapılamayacağını açıkladı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.