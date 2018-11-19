sağlık skandalı... Eski Türkiye güzeli, geçen hafta Nager Sendrom'lu oğlu Daniel'in ameliyatı için ülkeye uçuş yaptı. Ancak beklenen ameliyat yapılamadı. Doktorlar, masaya yatan Daniel'in nefes borusundaki daralmayı son anda fark ettiklerini ve bu yüzden operasyonun yapılamayacağını açıkladı.