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  • 19.11.2018
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dert yandı: Yine yine fiyasko

’ın oğlu Dainel’in ameliyatı yapılamadı... son anda bir sorun tespit ettiklerini açıkladı. Bu haberle yıkılan Kaymaz, “Yine yine fiyasko” diyerek dert yandı...



Hollanda'da sağlık skandalı... Eski Türkiye güzeli Özlem Kaymaz, geçen hafta Nager Sendrom'lu oğlu Daniel'in ameliyatı için ülkeye uçuş yaptı. Ancak beklenen ameliyat yapılamadı. Doktorlar, masaya yatan Daniel'in nefes borusundaki daralmayı son anda fark ettiklerini ve bu yüzden operasyonun yapılamayacağını açıkladı.
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