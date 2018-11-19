Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de firmaların reklamlarında oynaması için teklif yağmuruna tuttuğu Neslihan Atagül hakkında şok iddia… Bugüne kadar pek çok markanın reklam filmleri ile dergilerin çekimlerinde görev alan 26 yaşındaki oyuncu, iddiaya göre kaprisleriyle herkesi canından bezdirdi. Beyaz cama yansıttığı neşesiyle milyonların gönlünde taht kuran oyuncu, magazin kulislerinde konuşulanlara göre setteki asabi halleriyle ise çalışanlara zor anlar yaşatıyor.
ÇALIŞANLAR YAKA SİLKTİ
Adı 'Bayan kapris'e çıkan Atagül, yer aldığı çekimlerde set ekibine bağırıp çağırıp istekleriyle de yaka silktirdi. Hemen her projede setteki çalışanlara illallah ettiren ünlü oyuncunun bu tavırları yüzünden, piyasadaki birçok reklam ajansıyla fotoğrafçının Atagül'le çalışmak istemediği öğrenildi. İddiaya göre daha önce Neslihan Atagül'le çalışıp kaprislerinden bıkan ajanslar, ünlü oyuncuya ikinci kez teklif göndermeyi dahi düşünmüyor. Atagül'ün naif görüntüsünün ardında sinirli bir kişiliğin barınması ise hayal kırıklığı yarattı.
Pek çok firmayla reklam anlaşması yapan Atagül, geçtiğimiz aylarda da eşi Kadir Doğulu ile bir gözlük markasının yüzü olmuştu.
GÜZEL VE ÇİRKİN
Milyonlarca kişinin beğenisini kazanan ünlü oyuncunun asabi kişiliği, yüzünün güzelliğiyle tezat oluşturuyor.
Aydın HAMZA
ÇALIŞANLAR YAKA SİLKTİ
Adı 'Bayan kapris'e çıkan Atagül, yer aldığı çekimlerde set ekibine bağırıp çağırıp istekleriyle de yaka silktirdi. Hemen her projede setteki çalışanlara illallah ettiren ünlü oyuncunun bu tavırları yüzünden, piyasadaki birçok reklam ajansıyla fotoğrafçının Atagül'le çalışmak istemediği öğrenildi. İddiaya göre daha önce Neslihan Atagül'le çalışıp kaprislerinden bıkan ajanslar, ünlü oyuncuya ikinci kez teklif göndermeyi dahi düşünmüyor. Atagül'ün naif görüntüsünün ardında sinirli bir kişiliğin barınması ise hayal kırıklığı yarattı.
Pek çok firmayla reklam anlaşması yapan Atagül, geçtiğimiz aylarda da eşi Kadir Doğulu ile bir gözlük markasının yüzü olmuştu.
GÜZEL VE ÇİRKİN
Milyonlarca kişinin beğenisini kazanan ünlü oyuncunun asabi kişiliği, yüzünün güzelliğiyle tezat oluşturuyor.
Aydın HAMZA
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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