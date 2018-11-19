Kızına koştu

Kalp hastası kızı Yağmur Göçer'in sitem ettiği Ferhat Göçer, önceki akşam Kıbrıs'taki Lord's Palace Hotel'de konser verdi. Sanatçı, "Benim iki evladım var. Aramızda tartışma olabilir ancak küslük olmaz. Konser sonrası kızımın yanına gideceğim ve sorunlarımızı babakız konuşup halledeceğiz. Ben kızımı çok seviyorum" diye konuştu.



Aydın HAMZA