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Kankalarla gülm'Ece'!

Kankalarla gülmEce!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Zeynep'i Ece Hakim, iki yıl önce 'ni yüzde 100 burslu kazandı. Diziyi bıraktı. ABD'ye ayakbastı. Buradaki hayatına kısa sürede alışan başarılı oyuncu, dün arkadaşlarıyla birlikte Amerikan futbolu izlemek için tribündeki yerini aldı. çektirdiği bu güzel anıyı da sosyal medyada paylaştı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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