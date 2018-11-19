Kankalarla gülm'Ece'!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Zeynep'i Ece Hakim, iki yıl önce Harvard Üniversitesi'ni yüzde 100 burslu kazandı. Diziyi bıraktı. ABD'ye ayakbastı. Buradaki hayatına kısa sürede alışan başarılı oyuncu, dün arkadaşlarıyla birlikte Amerikan futbolu izlemek için tribündeki yerini aldı. Kankalarıyla çektirdiği bu güzel anıyı da sosyal medyada paylaştı.
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