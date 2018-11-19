Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu, pazar gününü oğlu Kemal ile birlikte evde geçirdi. Yavrusuyla çektiği selfieyi Instagram'a yükleyen Yağtu, "Herkese iyi pazarlar" diledi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu, pazar gününü oğlu Kemal ile birlikte evde geçirdi. Yavrusuyla çektiği selfieyi Instagram'a yükleyen Yağtu, "Herkese iyi pazarlar" diledi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.