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  • 19.11.2018
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iyi pazarlar

Herkese iyi pazarlar

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu, pazar gününü oğlu Kemal ile birlikte evde geçirdi. Yavrusuyla çektiği selfieyi Instagram'a yükleyen Yağtu, "Herkese iyi pazarlar" diledi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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